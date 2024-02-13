Артур Алексанян выступления на чемпионате Европы начал с победы над турецким борцом

Олимпийский чемпион Артур Алексанян выступления на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в столице Румынии Бухаресте, начал с победы над турецким борцом.

Как передает «Арменпресс», 32-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 97 кг, в 1/8 финала победил турецкого борца Бейтулаха Кайсдага со счетом 9:1. Соперником Алексаняна в четвертьфинале будет Тюрон Стеркенбург из Нидерландов.

Артур Алексанян - действующий чемпион Европы в своей весовой категории.