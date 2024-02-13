Министр иностранных дел Армении и Жозеп Боррель во время личной беседы коснулись очередной провокации ВС Азербайджана

13 февраля в Брюсселе до начала заседания Совета партнерства Армения-ЕС состоялась приватная беседа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и заместителя председателя Европейской комиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Армении, состоялся обмен мнениями по вопросам повестки Партнерства Армения-ЕС. Были затронуты ход реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, демократические развития в Армении, а также совместные шаги, предпринятые в последнее время с целью развития партнерства по новым направлениям, и существующие перспективы.

Обсуждались также вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Была затронута очередная провокация и применение силы вооруженными силами Азербайджана в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области Армении утром 13 февраля. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что этот инцидент в очередной раз демонстрирует, что Азербайджан ищет предлог для эскалации на границе и постоянно пытается сорвать усилия акторов, заинтересованных в стабильности и безопасности на Южном Кавказе и возобновлении переговоров.

Была отмечена важность сдерживания дальнейших шагов, направленных на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе.