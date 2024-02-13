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В Брюсселе началось 5-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС

В Брюсселе началось 5-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС

В Брюсселе началось 5-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС. 

Как передает «Арменпресс», в заседании примут участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 

В повестке дня заседания широкий круг вопросов. Будет обсужден процесс реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, в том числе осуществляемые в РА реформы и их результаты. Будут рассмотрены перспективы углубления партнерства РА-ЕС в различных сферах с учетом текущих приоритетов и существующих задач. Также будут обсуждены ситуация безопасности на Южном Кавказе и региональные вопросы.


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