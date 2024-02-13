Генеральный секретарь Совета Европы призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность сообщениями о перестрелках на армяно-азербайджанской границе.
Как передает «Арменпресс», генеральный секретарь Совета Европы написала об этом на своей странице в X.
«Мы обеспокоены сообщениями о перестрелках на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны воздержаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру», - написала Мария Пейчинович-Бурич.
Утром 13 февраля Азербайджан осуществил очередную агрессию против Респиблики Армения. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханда. В результате огня протовника с армянской стороны есть 4 погибших и 1 раненый.
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