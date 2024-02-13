Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коснулся обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку и Ереван проявить сдержанность.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что с армяно-азербайджанской границы поступают тревожные новости.

«Безусловно, это тревожные новости, которые идут с линии соприкосновения (Азербайджана и Армении), обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать любых действий, которые другая сторона может посчитать как провокационные», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобные инциденты не способствуют как минимум мирным переговорам и не приближают подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Он выразил надежду, что мирные переговоры продолжатся.

Утром 13 февраля Азербайджан осуществил очередную агрессию против Армении. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханда. В результате огня протовника с армянской стороны есть 4 погибших и 1 раненый.