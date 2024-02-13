Азербайджан ищет предлоги для эскалации на границе: МИД Республики Армения

Агрессивные действия азербайджанской стороны показывают, что Азербайджан ищет предлоги для эскалации на границе. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД РА.

«Утром 13 февраля в результате неоднократных провокаций и применения силы азербайджанскими вооруженными силами в районе населенного пункта Неркин Ханд укрупненной общины Капан Сюникской области армянская сторона имеет 4 погибших и одного раненого.

Несмотря на сообщение компетентных органов РА от 12 февраля, что проводится расследование кадров и информации, опубликованных азербайджанскими СМИ в тот же день о том, что армянские военнослужащие в районе Капана ранили азербайджанского солдата, азербайджанская сторона утром 13 февраля предприняла агрессивные действия. Это показывает, что Азербайджан ищет предлоги для эскалации на границе.

Этим действиям по применению силы предшествовали воинственные заявления военного и политического руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистская подготовка последних дней. Руководство Азербайджана постоянно пытается сорвать усилия акторов, заинтересованных в стабильности и безопасности на Южном Кавказе, по возобновлению переговоров, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мы решительно осуждаем подобные действия Азербайджана, направленные на военные провокации, призываем воздерживаться от шагов, дестабилизирующих ситуацию, и вернуться к переговорам.

Мы еще раз подтверждаем ранее озвученные армянской стороной предложения по осуществлению надежных мер, направленных на повышение пограничной безопасности», - говорится в заявлении МИД Армении.