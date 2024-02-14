Чем был обусловлен высокий экономический рост Армении в прошлом году: анализ экономиста

Рост экономической активности, официально зафиксированный в Армении в 2023 году, заметно превзошел первоначальные ожидания авторитетных национальных и международных финансово-экономических организаций, также и правительства Армении.

Такой рост, как заметил в беседе с «Арменпресс» доктор экономических наук, профессор, основатель исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян, был обусловлен различными факторами - от геополитических до экономических.

Однако, по словам нашего собеседника, в дальнейших прогнозах следует учитывать, что по сравнению с 2022 годом финансовые потоки, поступающие в нашу страну, сократились, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Руководимая Татулом Манасеряном организация намерена на следующей неделе представить наблюдения и прогнозы относительно ожидаемого показателя экономической активности. Экономист пока воздержался от обнародования цифр, отметив, что расчеты еще не завершены. Но представил основные факторы, способствующие формированию индекса экономической активности в 2023 году.

«Экономический рост, зафиксированный в Армении в прошлом году, и высокий индекс экономической активности обусловлены различными факторами - от геополитических до экономических. Можно сказать, что нам удалось практически точно спрогнозировать уровень экономического роста, который представил Статистический комитет Армении по итогам года. В госбюджете был заложен экономический рост на уровне 7 %. Наш прогноз был смелее: не менее 9 %. Чуть ближе к этому был прогноз Евразийского банка развития: 7,5 %. Наш прогноз сбылся, потому что мы учли и такие факторы, которым другие организации не придали особого значения в своих расчетах», - сказал Татул Манасерян.

По его оценке, геополитические события последних лет, события в Нагорном Карабахе оказали прямое влияние на экономику Армении.

«На нашу экономику, хотя и опосредованно, повлиял российско-украинский конфликт, причем как в негативном, так и в положительном плане. Яркий пример тому - релоканты, приток которых увеличил внутренний спрос на потребительские товары, недвижимость и т.д. В то же время произошел приток очень большого объема финансового капитала, который можно было бы использовать гораздо лучше и способствовать развитию экономики Армении. Прошлогодний показатель во многом обусловлен именно фактором релокантов», - отметил экономист.

Манасерян также отметил, что на экономику Армении очень тяжело повлияла парализация работы Соткского месторождения. «Это повлияло не только на работу самого рудника, но и на весь производственный цикл. Учитывая роль горнодобывающей промышленности в экономике Армении, ущерб был довольно большим», - сказал он.

Он обратил внимание и на то, что, особенно в последние месяцы, в показателе экономического роста удельный вес отдельных отраслей был довольно высок. «В экспорте - это развитие ювелирной, алмазной промышленности, что пока трудно объяснить, поскольку в Армении просто нет средств для производства и такой рабочей силы для получения продукта такого масштаба и его экспорта. В этом случае обязательно нужно учитывать фактор реэкспорта. В общих статистических показателях он представлен как экспорт, который также зафиксировал довольно большой рост - 55,3 %. Это довольно серьезный показатель. Он опередил рост импорта. У нас очень слабый рост и в производственной сфере», - подчеркнул Татул Манасерян.

Он считает тревожным спад, наблюдаемый в аграрном секторе в последние годы, что, по его оценке, обусловлено различными факторами. «Возможно, не последним из них является отсутствие плана управления отраслью, четких приоритетов, а также неэффективное использование ресурсов. Даже в правительстве недавно отметили, что средств выделяется довольно много, но результатов от них народ и государство пока не видят. Этой сфере следует уделять очень серьёзное внимание. Не будем забывать, что более половины населения Армении занято в сельском хозяйстве. Здесь эффективность наименьшая, поскольку удельный вес ручного труда очень велик. Есть и другие многогранные проблемы», - заключил экономист.

По данным Статистического комитета Армении, в 2023 году показатель экономической активности в стране по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,4 %.

Грайр Назарян