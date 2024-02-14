Сдвинулась льдина, простоявшая 12 лет: депутат-армянин Парламента Венгрии высоко оценивает визит президента Армении

Официальный визит президента Ваагна Хачатуряна в Венгрию имел большое значение для армянской общины.

Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил депутат от армянского меньшинства Парламента Венгрии Никогос Акопян, подводя итоги визита президента Армении в Будапешт.

«Визит президента был очень важен для армянской общины Венгрии, ведь на протяжении многих лет между нами не было дипломатических отношений. Надеемся, что визит президента послужит стимулом для активизации отношений между двумя странами в области культуры, науки и торговли. Визит президента был большой гордостью для всех нас. Наконец армяне, живущие в Венгрии, поняли, что сдвинулась льдина, простоявшая 12 лет. Мы надеемся, что этот визит станет началом развития наших дружеских отношений», - подчеркнул Никогос Акопян.

В этом контексте депутат подчеркнул и работу армянской общины.

«Как отметил президент Армении, Армения должна иметь хорошие отношения со всеми странами. Не будем забывать, что с июля Венгрия примет председательство в ЕС, и это имеет для нас большое значение. Нам, как армянской общине, также предстоит проделать много работы», - заметил Никогос Акопян.

На вопрос, в каком направлении Армении следует работать для развития отношений с Венгрией, Акопян ответил:

«Ни для кого не секрет, что у Венгрии очень хорошие отношения с Турцией и Азербайджаном. Мы должны очень мягко суметь восстановить утраченное равновесие. Это очень важно для нас. Венгрия на протяжении многих лет проводит очень гибкую политику. Армения важна для Венгрии в культурном и религиозном отношении, Турция и Азербайджан с точки зрения бизнеса и торговли. Следовательно, мы должны быть бдительными и активными», - подчеркнул Акопян.

По словам депутата, Венгрия уже давно была готова восстановить армяно-венгерские отношения.

«Венгерская сторона неоднократно просила армянскую общину стать мостом для восстановления отношений и иметь возможность исправить эти отношения. Венгрия обращалась к армянской общине, чтобы восстановить дипломатические отношения, торговлю и движение между двумя государствами. Как сказал президент Армении, в политике нужно быть прагматичным и гибким», - заключил Никогос Акопян.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией, установленные 26 февраля 1992 года, по решению СНБ РА были прерваны 31 августа 2012 года, после экстрадиции Венгрией азербайджанского преступника Рамиля Сафарова в Азербайджан.

1 декабря 2022 года в Лодзи в рамках министерской конференции ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений. В 2023 году состоялся визит Петера Сийярто в Армению. 5-7 февраля с официальным визитом в Венгрии находился президент Армении Ваагн Хачатурян.

Карен Хачатрян