Международное сообщество должно призвать Азербайджан вывести своих оккупантов с суверенной территории Армении: Марукян

Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян обратился к очередной агрессии Азербайджана против Армении, в результате которой с армянской стороны есть жертвы и раненые.

«Согласно заявлению Государственной пограничной службы Азербайджана, сегодня ночью они провели операцию «Возмездие», атаковав позиции пограничников, дислоцированных на суверенной территории Армении, в результате которой двое армянских военнослужащих были убиты и еще несколько человек получили ранения.

Вначале Азербайджан заявил, что стрельба была с армянской стороны, кажется, были раненые, затем армянская сторона заявила, что инцидент будет расследоват. После азербайджанская сторона нападает, убивает и калечит людей, не дожидаясь какого-либо расследования, тем самым доказав, что они были готовы напасть и просто искали повод.

Таким образом, очевидно, что Азербайджан не отказывается от своего «традиционного» криминального, агрессивного поведения и сначала распространяет бесконтрольные, однобокие, фейковые новости, будто с армянской стороны была стрельба, а затем проводит готовую операцию на суверенной территории Армении, убивая и калеча новые жизни.

Эту цепочку преступных действий, осуществляемых Азербайджаном, необходимо остановить. Международное сообщество должно осудить эту цепочку отвратительных, ничем не спровоцированных действий, совершенных Азербайджаном, и призвать Азербайджан вывести свои оккупационные силы с более чем 215 квадратных километров суверенной территории Армении, что является фактической агрессией и провокацией против Армении», - Как передает «Арменпресс», написал Марукян на своей странице в X.