Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

США считают диалог лучшим способом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

США считают диалог лучшим способом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

США считают, что диалог - лучший способ достичь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. 

Как передает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. 

«Мы, определенно, поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу. Мы считаем, что это лучший способ добиться прочного прекращения конфликта, и мы продолжим его добиваться», - заявил Миллер на пресс-конференции. 

При этом представитель госминистерства отказался комментировать вопрос журналиста о том, что стороны пытаются продолжить переговорный процесс без посредников. 

Несмотря на усилия армянской стороны и международных игроков по достижению мира на Южном Кавказе, азербайджанская сторона предприняла очередную агрессию против Республики Армения. 13 февраля, с 05:30, вооруженные силы Азербайджана вели огонь из огнестрельного оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханда. В результате огня противника с армянской стороны есть двое погибших и раненые.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]