США считают диалог лучшим способом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

США считают, что диалог - лучший способ достичь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы, определенно, поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу. Мы считаем, что это лучший способ добиться прочного прекращения конфликта, и мы продолжим его добиваться», - заявил Миллер на пресс-конференции.

При этом представитель госминистерства отказался комментировать вопрос журналиста о том, что стороны пытаются продолжить переговорный процесс без посредников.

Несмотря на усилия армянской стороны и международных игроков по достижению мира на Южном Кавказе, азербайджанская сторона предприняла очередную агрессию против Республики Армения. 13 февраля, с 05:30, вооруженные силы Азербайджана вели огонь из огнестрельного оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин Ханда. В результате огня противника с армянской стороны есть двое погибших и раненые.