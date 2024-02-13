Министр ИД Армении встретился с председателем Комитета Европарламента по безопасности и обороне

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазо (Renew Europe, Франция).

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил МИД РА.

Были обсуждены вопросы программы партнерства РА-ЕС, в продвижении которой свою роль имеет законодательный орган ЕС. В этом контексте была упомянута перспектива углубления партнерства и усилия обеих сторон в этом направлении.

Обсуждались также региональные вопросы на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян представил коллеге Европарламента видение армянской стороны в преодолении существующих вызовов, в том числе при поддержке международных партнеров. Была подчеркнута важность сдерживания территориальных амбиций Азербайджана по отношению к РА, безусловного уважения территориальной целостности и нерушимости границ.

Были отмечены принципиальный подход, проявленный Европейским парламентом в сложных для Республики Армения и народа Нагорного Карабаха условиях, и документы, принятые с четкими оценками и посланиями.

Министр Мирзоян поблагодарил Натали Луизу за значительный вклад в продвижение ключевых для РА вопросов, защиты гуманитарных ценностей и вручил ей медаль РА «Благодарность».