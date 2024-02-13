Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Министр ИД Армении встретился с председателем Комитета Европарламента по безопасности и обороне

Министр ИД Армении встретился с председателем Комитета Европарламента по безопасности и обороне

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазо (Renew Europe, Франция). 

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил МИД РА. 

Были обсуждены вопросы программы партнерства РА-ЕС, в продвижении которой свою роль имеет законодательный орган ЕС. В этом контексте была упомянута перспектива углубления партнерства и усилия обеих сторон в этом направлении. 

Обсуждались также региональные вопросы на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян представил коллеге Европарламента видение армянской стороны в преодолении существующих вызовов, в том числе при поддержке международных партнеров. Была подчеркнута важность сдерживания территориальных амбиций Азербайджана по отношению к РА, безусловного уважения территориальной целостности и нерушимости границ. 

Были отмечены принципиальный подход, проявленный Европейским парламентом в сложных для Республики Армения и народа Нагорного Карабаха условиях, и документы, принятые с четкими оценками и посланиями. 

Министр Мирзоян поблагодарил Натали Луизу за значительный вклад в продвижение ключевых для РА вопросов, защиты гуманитарных ценностей и вручил ей медаль РА «Благодарность». 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]