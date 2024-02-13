Министр ИД Армении обсудил с официальным лицом ЕС возможности продвижения программы «Перекресток мира»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с генеральным директором Европейской комиссии по политике соседства и переговорам по расширению Гертом Яном Купманом. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил МИД РА.

В преддверии заседания Совета партнерства РА-ЕС был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней повестки РА-ЕС, в частности, эффективная реализация положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС и перспективы углубления взаимодействие РА-ЕС. С удовлетворением был отмечен визит совместной делегации Европейской службы внешних связей ЕС и Генерального директората Европейской комиссии в Армению в декабре прошлого года, состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на повышение экономической устойчивости Армении.

Министр иностранных дел Республики Армения и генеральный директор также обсудили вопросы участия Республики Армения в региональных экономических и транспортных программах и возможности дальнейшего продвижения проекта «Перекресток мира», разработанного правительством Республики Армения.

Собеседники обсудили ситуацию безопасности на Южном Кавказе, существующие вызовы и усилия, направленные на удовлетворение потребностей армянского населения, принудительно перемещенного из Нагорного Карабаха.