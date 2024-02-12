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Новые формуляры о размещении минных полей были переданы также некоторым международным партнерам: МИД Армении

Новые формуляры о размещении минных полей были переданы также некоторым международным партнерам: МИД Армении

Новые формуляры о размещении минных полей, полученные в результате опросов среди бывших чиновников Нагорного Карабаха, руководствуясь желанием урегулировать гуманитарные вопросы и в качестве средства укрепления доверия, были переданы азербайджанской стороне 26 января. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Общественному телеканалу Армении в МИД.

«Учитывая спекуляции со стороны Азербайджана на тему формуляров размещения минных полей, Армения также предоставила эти формуляры некоторым международным партнерам, которые в случае необходимости также могут быть привлечены к процессу подтверждения их точности», - говорится в сообщении МИД Армении.


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