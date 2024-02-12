Глава МИД Египта заявил, что мирный договор с Израилем остается в силе

Мирный договор, заключенный между Израилем и Египтом в 1979 году, остается в силе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел арабской республики Самех Шукри по итогам переговоров с главой МИД Словении Таней Файон в Любляне.

"Мирное соглашение с Израилем действует уже на протяжении 40 лет, и мы продолжим его соблюдать", - приводит его слова информационный портал Cairo24. Шукри пообещал "продолжать дипломатические усилия и поддерживать контакт со всеми сторонами ради достижения соглашения" об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, перемирия и поставок в сектор Газа гуманитарной помощи. Египет "не приемлет никаких форм насильственного перемещения жителей анклава, как и проведения военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа", указал глава МИД.

11 февраля агентство Associated Press со ссылкой на египетских должностных лиц и западного дипломата утверждало, что Каир угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если войска будут направлены в город Рафах.

Предварительное соглашение о мире между Египтом и Израилем было достигнуто в 1978 году в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США). В 1979 году на основе Кэмп-Дэвидских соглашений стороны заключили мирный договор под патронажем США.