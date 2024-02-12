Указом президента Ваагна Хачатуряна Артур Атабекян назначен судьей Гражданской палаты Кассационного суда Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в указе говорится:

“На основании части 3 статьи 166 Конституции, а также решения Национального Собрания AЖO-84-А от 8 февраля 2024 года “Об избрании Артура Атабекяна кандидатом на должность судьи Гражданской палаты Кассационного суда”.

Назначить Артура Атабекяна судьей Гражданской палаты Кассационного суда”.