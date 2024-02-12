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Артур Атабекян назначен судьей Гражданской палаты Кассационного суда

Артур Атабекян назначен судьей Гражданской палаты Кассационного суда

Указом президента Ваагна Хачатуряна Артур Атабекян назначен судьей Гражданской палаты Кассационного суда Республики Армения. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в указе говорится:

“На основании части 3 статьи 166 Конституции, а также решения Национального Собрания AЖO-84-А от 8 февраля 2024 года “Об избрании Артура Атабекяна кандидатом на должность судьи Гражданской палаты Кассационного суда”.

Назначить Артура Атабекяна судьей Гражданской палаты Кассационного суда”.


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