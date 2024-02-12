На Филиппинах выросло число погибших из-за схода оползня

Число погибших из-за схода оползня на юге Филиппин возросло до 68. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.

Причиной сошедшего 6 февраля оползня стали непрерывные дожди. Под завалами оказались погребены часть деревни и два автобуса, перевозивших сотрудников компании Apex Mining. Как сообщала 11 февраля администрация провинции Давао-де-Оро, в результате оползня погибли 54 человека, еще 63 числились пропавшими без вести.

"Число погибших из-за оползня, который сошел на деревню на юге Филиппин, где добывают золото, возросло до 68", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщил представитель управления по борьбе с массовыми бедствиями провинции Давао-де-Оро Эдвард Макапили, надежды найти выживших нет.

"После случившегося прошла почти неделя... Мы полагаем, что больше выживших нет", - сказал он Франс Пресс.

При этом власти призвали продолжать поиски, пока не найдут всех пропавших без вести.