В крупнейшем парке развлечений в Швеции вспыхнул пожар 

Крупный пожар вспыхнул в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, расположенные рядом офисы и отель эвакуированы.

"Крупный пожар вспыхнул в Oceana Water World, новом аквапарке, который (парк развлечений - ред.) Лисеберг строит в Гётеборге. Пожар произошел на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на все здание", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении парка.

Сейчас ведется работа по локализации пожара, а также выясняются его причины. Все гости отеля Лисеберга, а также близлежащие офисы были эвакуированы.

По данным медиков, за помощью обратились 12 человек с легкими травмами, пишет газета Dagens Nyheter.

Строительство обошлось в 1,2 миллиарда долларов, уточняет издание.

Лисеберг - один из ведущих парков развлечений в Европе, который ежегодно посещают примерно 3 миллиона человек. Водный комплекс с 14 водными аттракционами парка должен был открыться летом 2024 года.