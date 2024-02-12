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Эдита Гзоян избрана директором Музея-института Геноцида армян

Эдита Гзоян избрана директором Музея-института Геноцида армян

На состоявшемся 12 февраля заседании Попечительского совета фонда «Музей-институт Геноцида армян» (МИГА) кандидат исторических наук, старший сотрудник МИГА в 2013-2018 гг., ведущий научный сотрудник МИГА с 2018 г., заместитель директора МИГА по научной работе Эдита Гагиковна Гзоян была избрана директором МИГА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИГА, на заседании под председательством Раймонда Геворгяна присутствовали десять из пятнадцати членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета ознакомились с видением единственного кандидата, кандидата исторических наук Эдиты Гзоян о развитии Музея-института Геноцида армян. Эдита Гзоян также ответила на вопросы членов Попечительского совета. Также были обсуждены текущие вопросы, связанные с деятельностью Фонда.


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