Польские спецслужбы прослушивали премьера при помощи Pegasus: RMF FM

Спецслужбы Польши прослушивали телефонные разговоры члена партии "Право и Справедливость" Матеуша Моравецкого, когда он занимал пост премьер-министра (2017-2023). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственное расследование.

По его данным, спецслужбы, которые контролировал в то время министр внутренних дел Мариуш Каминьский, установили слежку за 30 политиками партии, в том числе за главой правительства. Телефонные разговоры Моравецкого прослушивались при помощи израильского ПО Pegasus, агенты интересовались его недвижимостью.

Каминьский на своей странице в X опроверг обвинения в слежке и назвал итоги расследования радиостанции вымыслом.

26 января агентство Bloomberg сообщило о решении парламента Польши провести расследование предполагаемого использования шпионского ПО прежним правительством. Законодатели одобрили состав комиссии, которая должна этим заняться. Председатель комиссии Магдалена Срока заявила, что Каминьский будет вызван для дачи показаний.