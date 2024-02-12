Премьер-министр Пашинян принял председателя Коллегии ЕЭК

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжана Сагинтаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян еще раз поздравил господина Сагинтаева с вступлением в новую должность и пожелал ему плодотворной работы.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с приоритетами и программами председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Состоялся обмен мнениями по темам сотрудничества и экономического развития в рамках ЕАЭС.

Был также затронут разработанный правительством Республики Армения проект “Перекресток мира”.