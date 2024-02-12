Премьер-министр Пашинян принял председателя Коллегии ЕЭК
17:19, 12 Февраль 2024
Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжана Сагинтаева.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян еще раз поздравил господина Сагинтаева с вступлением в новую должность и пожелал ему плодотворной работы.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с приоритетами и программами председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Состоялся обмен мнениями по темам сотрудничества и экономического развития в рамках ЕАЭС.
Был также затронут разработанный правительством Республики Армения проект “Перекресток мира”.
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