Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-02-24

ЕРЕВАН, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 февраля, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 404.53 драм. Курс евро вырос на 0.50 драмa и составил 435.96 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 4.44 драм. Курс британского фунта вырос на 0.71 драмa и составил 510.60 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 68.28 драмa и составила 26317.52 драм. Цена серебра выросла на 3.95 драмa и составила 294.65 драм.