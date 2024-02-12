Азиатские индексы снизились - 12-02-24
ТОКИО, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 36897.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.19% и составил 2557.88 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2865.90 пункта, а HANG SENG снизился на 0.83% и составил 15746.58 пункта.
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