Обновляемая сеть, готовая к переходу на 5G, качественно новое телевидение: Ucom подписал соглашения о сотрудничестве

Компания «Ucom» подписала соглашения о сотрудничестве с компаниями Nokia и Mediakind с целью предоставления качественно нового телевидения и современного покрытия услуг 5G с использованием новейших технологий.

Как передает «Арменпресс», соглашения подписали генеральный директор Ucom Ральф Йирикян, вице-президент Nokia по мобильным сетям в Европе Питер Вуковиц и вице-президент по продажам MediaKind в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Тихоокеанской Азии Вьет Нуен Као.

Фото: Айка Манукяна

Компания «Ucom» подписала с компанией Nokia соглашение о модернизации базовой инфраструктуры и инфраструктуры IP-сети Ucom для обеспечения современного покрытия своей сети радиоприема (ran-Radio Access network) и услуг 5G Ready сети «Ucom»в Армении, в соответствии с которым она модернизирует инфраструктуру базовой и IP-сети Ucom, повышая уровень удобства мобильной связи абонентов, чтобы она была на качественно более высоком уровне, обеспечивая скорость передачи данных и увеличивая пропускную способность. С реализацией этого соглашения сети Ucom предоставят широкие возможности как индивидуальным, так и корпоративным абонентам.

«Все это является результатом последовательной работы около года и серьезным достижением для компании. Ucom объявляет о новом старте, в сфере телекоммуникаций будет новое будущее, будет стимулироваться технологическая конкуренция. Мы объявляем о строительстве сети 5G, которая принесет нашим абонентам уникальное качество. Мы начнем работу с регионов», - отметил Ральф Йирикян.

В сотрудничестве с ведущей мировой компанией Mediakint, предлагающей современные телевизионные решения и услуги нового качества, Ucom предложит качественно новую телевизионную платформу, выходя за рамки существующей сети IP-телевидения, компания предложит совершенно новый опыт как для домашних, так и для мобильных абонентов.

Министр БТА Мхитар Айрапетян подчеркнул сотрудничество между компаниями Nokia, Mediakind и Yucom с точки зрения модернизации сети и улучшения услуг, что повысит доступность мобильной связи и будет способствовать скорости и пропускной способности передачи данных. По его словам, сотрудничество даст Армении новые возможности и перспективы.

«В сфере информации и телекоммуникаций мы должны постоянно смотреть в будущее. Именно в этом контексте важно сотрудничество Ucom, Nokia и Mediakind. Мы должны экономить ресурсы, идеи, энергию и усилия, если хотим быть конкурентоспособными в сфере телекоммуникаций. В этом контексте хочу заверить всех вас, что государство поддерживает все инициативы, в основе которых лежит мечта, воля и готовность стремиться в будущее», - сказал министр.

Питер Вуковиц, вице-президент европейских мобильных сетей компании Nokia, отметил, что важность этого сотрудничества заключается в цифровизации и улучшении качества жизни людей за счет цифровизации, предоставления новых возможностей.

Представитель компании MediaKind Вьет Нуен Цао также подчеркнул важность сотрудничества, отметив, что в его рамках в Армению будет внесен лучший опыт в сфере телевидения.