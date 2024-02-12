Президент Ирана объявил о росте числа иностранных туристов на 50% за один год

Число иностранных туристов, посетивших Иран с марта 2023 года по февраль 2024 года, увеличилось на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Ирана Эбрахим Раиси на церемонии открытия 17-й Международной выставки индустрии туризма.

«В этом году мы увидели, что число туристов, посетивших страну, увеличилось на 50%. Страна заполнила нишу в туристической сфере, которая возникла после окончания пандемии, и создала необходимые условия для туристов. Исламская Республика Иран обладает большим культурным наследием и прекрасной природой, что дает огромный потенциал для развития этой индустрии» - слова президента процитировало агентство ISNA.

По словам президента, правительство утвердило 20 решений по поощрению работников сферы туризма. Кроме того, Раиси подчеркнул, что «многие предпочитают Иран Европе в сфере медицинского туризма, так как считают лечение здесь более дешевым и эффективным». По словам президента Ирана, около 277 медицинских центров страны готовы принять иностранных граждан, путешествующих с лечебной целью.

4 февраля Иран в одностороннем порядке снял визовые ограничения с 28 странами, включая Беларусь, Катар, Кыргызстан, Мексику, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан и Японию.