Президент Армении принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении.
Приветствуя гостя, президент поздравил его с назначением и пожелал эффективной работы на новой должности.
Бакытжан Сагинтаев, поблагодарив за прием и теплые слова, отметил, что на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии он приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации и расширения экономического потенциала ЕАЭС. состоялся обмен мнениями о договоренностях, достигнутых в рамках Союза, и возможностях полноценной реализации соглашений.
Стороны коснулись сотрудничества в области энергетической безопасности, высоких технологий, торгового оборота между странами-членами Союза, беспрепятственного функционирования каналов связи и в других областях.
Обоюдно была подчеркнута необходимость пропорционального развития экономических связей между странами-членами Союза, а также активизации шагов по углублению существующих контактов и установлению новых связей между деловыми кругами.
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