Около 25 млн иранцев вышли на демонстрации в честь 45-й годовщины Исламской революции

В торжествах, посвященных 45-летию победы Исламской революции в Иране, приняли участие около 25 миллионов человек. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение ТАСС.

Заместитель министра по вопросам безопасности Маджид Мирахмади сообщил газете «Hamshahri», что число людей, принявших 11 февраля этого года участие в торжествах и различных демонстрациях, посвященных победе Исламской революции, «выросло в среднем более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, а в некоторых провинциях - более чем на 50%». По данным издания, в 2023 году это число составляло примерно 21 миллион.

Заместитель министра также подчеркнул, что, несмотря на «попытки врагов поспособствовать уменьшению числа граждан, присутствующих на празднике» и «попытки некоторых СМИ представить обстановку в стране небезопасной в связи с терактом в Кермане», их планы провалились.

В Иране проживает более 88 миллионов человек.

По иранскому календарю 22-е число месяца бахаман, которов в этом году выпало на 11 февраля, является одним из главных национальных праздников страны. Этот день считается днем ​​окончательной победы Исламской революции в борьбе против правления Мохаммеда Резы Пехлеви, последнего шаха Ирана (1941-1979). Ровно 45 лет назад, после нескольких месяцев протестов, армия заявила о своем нейтралитете, а Меджлис и полиция встали на сторону протестующих. 22 бахман - заключительный этап 10-дневного празднования годовщины Исламской революции.