В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов

Днем 12, 13 февраля и ночью 14 февраля в Ереване осадков не ожидается. Дожди будут поздним вечером 14, 15-17 февраля, 16 февраля возможна гроза.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем ​​16-17 февраля температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов.

Днем 12, 13, 14 февраля в районах ожидается погода без осадков. Осадки будут поздним вечером 14 февраля в некоторых районах, 15-17 февраля в значительной части районов. 16 февраля в предгорной и долинной зонах возможны грозы. Ветер юго-западный, с порывами 2-5 м/с.