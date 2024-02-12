Время в Ереване: 11:07,   12 Февраль 2024

В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов

В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов

Днем 12, 13 февраля и ночью 14 февраля в Ереване осадков не ожидается. Дожди будут поздним вечером 14, 15-17 февраля, 16 февраля возможна гроза. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем ​​16-17 февраля температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов. 

Днем 12, 13, 14 февраля в районах ожидается погода без осадков. Осадки будут поздним вечером 14 февраля в некоторых районах, 15-17 февраля в значительной части районов. 16 февраля в предгорной и долинной зонах возможны грозы. Ветер юго-западный, с порывами  2-5 м/с.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]