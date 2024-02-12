Великобритания сообщила о ракетном ударе по торговому судну у берегов Йемена

Торговое судно подверглось нападению в Красном море, в 40 морских милях к югу от города Аль-Муха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

По словам капитана, по кораблю были выпущены две ракеты. Экипаж не пострадал, судно движется в порт.

В Центр координации судам посоветовали соблюдать осторожность при навигации в этом районе и настоятельно призвали UKMTO сообщать о любой подозрительной активности.

С момента обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское повстанческое движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет нанесить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военные действия Израиля в палестинском анклаве не прекратятся.

Силы США и Великобритании в ответ наносят удары по объектам хуситов, но их атаки не прекращаются.