Россия запросила в Совете Безопасности ООН проведение заседания по Украине

По запросу России 12 февраля, в годовщину подписания Минских соглашений в Совете Безопасности ООН состоится заседание, посвященное Украине. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», - написал Полянский.

Он добавил, что речь пойдет и о том, «как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов».

Заседание намечено на 10:00 по нью-йоркскому времени (18:00 мск).