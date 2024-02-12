Время в Ереване: 11:07,   12 Февраль 2024

Россия запросила в Совете Безопасности ООН проведение заседания по Украине

Россия запросила в Совете Безопасности ООН проведение заседания по Украине

По запросу России 12 февраля, в годовщину подписания Минских соглашений в Совете Безопасности ООН состоится заседание, посвященное Украине. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. 

«На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», - написал Полянский. 

Он добавил, что речь пойдет и о том, «как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов». 

Заседание намечено на 10:00 по нью-йоркскому времени (18:00 мск). 


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