Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение ТАСС.

Минюст Финляндии сообщил, что после подсчета 100% голосов Стубб лидирует с 51,6%. Бывший министр иностранных дел, депутат Парламента Пекка Хаависто получил 48,4% голосов. Участие составило 67,6%.

Минюст подтвердит окончательные результаты выборов 14 февраля. Правительство объявит результаты выборов 15 февраля на пленарном заседании. Срок полномочий президента республики начнется в марте.

55-летний Александр Стубб занимал пост министра иностранных дел в 2008-2010 годах. В 2010-2014 годах он был министром по делам ЕС и внешней торговле. В 2014-2015 годах возглавлял правительство Финляндии. С 2020 года он оставил политику, чтобы преподавать в Школе транснационального менеджмента Университета ЕС во Флоренции.