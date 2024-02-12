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Москва и Баку согласовывают даты переговоров по миротворцам в Нагорном Карабахе: посол РФ в Азербайджане

Москва и Баку согласовывают даты переговоров по миротворцам в Нагорном Карабахе: посол РФ в Азербайджане

Россия и Азербайджан согласовывают даты очередного раунда переговоров относительно размещения миротворческих войск РФ в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью газете «Известия» сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. 

«Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту», - сказал он, напомнив, что срок пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершается в 2025 году. 

Евдокимов отметил, что после того, как Азербайджан установил контроль в Карабахе, роль миротворческих войск изменилась. 

Он добавил, что российские миротворцы сейчас осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений. 

19 сентября 2023 года Азербайджан начал очередную военную агрессию против Нагорного Карабаха, подвергнув все армянское население Нагорного Карабаха этнической чистке. В результате агрессии Азербайджана более 100 000 армян принудительно были перемещены в Армению.


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