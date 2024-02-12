“Новая книга” - 6/24: Вардкес Петросян, Маргарет Этвуд, Гор Карапетян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Вардкес Петросян: Письма со станций детства

“Письма со станций детства” - повесть, составленная из рассказов. Эти рассказы «близки друг другу тем, что в них говорится, также направлением взгляда писателя, и, по этой логике, их можно было бы собрать под крышей одной книги». Материалом всех рассказов является молодость данного времени, молодежь, которая пытается, часто мучительно, найти свои собственные ответы на вопрос, который безнадежно стар, но который рождается заново с каждым приходящим временем - для чего живет человек… ». Издательство “Дарак”.

Переводная литература

Маргарет Этвуд: Пробуждение

Героиня психологического триллера “Пробуждение” отправляется в родную деревню, чтобы найти пропавшего отца. В ходе неустанных поисков она возвращается в прошлое, погружается в давно забытые тайны, воспоминания и, отдаляясь от всех, “просыпается” и заново находит себя. Перевод с английского: Лилит Калашян; Редактор: Гоар Калашян. Издательство: “Антарес”

Документальная литература

Гор Карапетян: Активный лидер

Эта книга о проактивном лидерстве. Лидерство, при котором небольшая роль используется для большой цели, будь то в бизнесе, образовании или в любой другой области. Книга также призывает к совместному поиску решений, преодолению функциональной неграмотности, повышению низкого уровня социальной ответственности и образования. Автор подчеркивает важность достижения позитивных изменений посредством функционального лидерства, наставничества и заботы.

На основе международного, местного и личного опыта автор разработал и предлагает работоспособные методы и практические советы, которые будут полезны и любознательным подросткам и молодым людям. Книга также помогает раскрыть универсальный алгоритм позитивных изменений. В книге описаны глобальные и местные примеры из бизнеса, образования и других областей, где активное лидерство привело к значительным преобразованиям в больших и малых сообществах и экосистемах.

Эта книга - еще одно доказательство того, что эффективными и инициативными лидерами не рождаются, а становятся. Разговоры о мотивации становятся излишними, когда вы действительно знаете ответы на вопросы “что”, “как” и особенно “почему”. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.