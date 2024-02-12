Интервью премьер-министра Никола Пашиняна британскому изданию The Telegraph

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью корреспонденту британского издания The Telegraph Роланду Олифанту. «Арменпресс» представляет полную стенограмму интервью, предоставленную Управлением информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА.

The Telegraph (Роланд Олифант): Премьер-министр Пашинян, спасибо, что уделили нам время. Я хочу задать вопрос об одной очевидной вещи, которая связана с мирным процессом с Азербайджаном. Прошло пять месяцев с того момента, как азербайджанские силы взяли Нагорный Карабах под полный контроль. После этого были обсуждения о мире, президент Алиев говорил о мире и своей готовности официально положить конец 30-летнему конфликту, но после этого ничего не произошло. В какой точке вы сейчас находитесь и почему процесс затягивается?

Премьер-министр Никол Пашинян: Прежде всего, нужно констатировать, что принципы мира между Арменией и Азербайджаном согласованы в трех международных форматах. Первый из них состоялся 6 октября 2022 года в ходе четырехсторонней встречи в Праге, в которой приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и я․И мы после долгих обсуждений приняли совместное заявление, в котором зафиксирован следующий принцип: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Что это значит? Алма-Атинская декларация была подписана 12 республиками, входившими в состав Советского Союза. Подписав эту Декларацию, стороны зафиксировали несколько реалий. Во-первых, Советский Союз перестает существовать и эти республики, становясь суверенными государствами, признают территориальную целостность, нерушимость границ и суверенитет друг друга. И таким образом, Алма-Атинской декларацией существующие между республиками Советского Союза административные границы становятся отныне государственными границами. Почему я так говорю? Потому что в Алма-Атинской декларации зафиксировано, что эти республики признают существующие границы, то есть стороны признают нерушимость тех границ, которые существовали на тот момент.

И конечно, здесь есть очень важный нюанс, который я хочу подчеркнуть: Алма-Атинская декларация и пакеты, связанные с декларацией, были ратифицированы парламентом Армении в 1992 году, парламент Азербайджана ратифицировал ее позже. После подписания и ратификации произошло много событий, но в этом контексте очень важно констатировать, что 6 октября в Праге в присутствии президента Франции и председателя Европейского совета, Армения и Азербайджан после всех тех событий, по сути, подтвердили, что признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации.

И второй важный момент заключается в том, что Алма-Атинская декларация должна стать основой делимитации и демаркации границ между двумя странами. Это тоже очень важный принцип, который в данном контексте означает, что в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном должна не создаваться граница, а границы, подтвержденные Алма-Атинской декларацией, должны быть отражены “на земле”, на картах. Это первая фундаментальная договоренность.

После этого, 31 октября, было подписано Трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, в котором Армения и Азербайджан в письменном заявлении приняли, что признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и заявляют, что воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения, и все вопросы будут решаться путем переговоров.

Данная договоренность также стала основой для формирования и формулировки третьего фундаментального принципа, согласно которому открытие коммуникаций в регионе, разблокирование и открытие дорог друг для друга будет происходить в рамках уважения суверенитета и юрисдикции стран, и этот принцип вместе с двумя предыдущими принципами был зафиксирован в результате трехсторонних встреч, состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля. При этом, все, о чем я говорю, являются публичными документами.

Какое все это имеет отношение к Вашему вопросу? По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора, но сначала Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы. И, по сути, мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов мы сможем добиться имплементации этих пунктов, если будет политическая воля. Могу констатировать, что правительство Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном на основе вышеуказанных договоренностей.

The Telegraph (Роланд Олифант): Это очень позитивно, но ․․․

Премьер-министр Никол Пашинян: Я прошу прощения, но то, что мы потеряли так много времени, не является очень позитивным знаком, потому что 1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча, в которой принимали участие президент Франции, канцлер Германии, председатель Европейского совета, президент Азербайджана и я, и там была достигнута договоренность, которая также была опубликована в письменном виде, о том, что следующая встреча в таком же формате состоится в Гранаде осенью 2023 года. Но Азербайджан, по сути, отказался участвовать в той встрече, и в этом контексте была достигнута договоренность о том, что следующая встреча состоится в конце октября в Брюсселе в трехстороннем формате. Азербайджан вновь отказался участвовать в этой встрече. А если к этому добавить события, которые произошли в Нагорном Карабахе: сначала были нанесены военные удары по Нагорному Карабаху и, по сути, в результате этнических чисток Нагорный Карабах был полностью деармянизирован. Я просто ответил на Ваш конкретный вопрос, акцентируя внимание на содержании Вашего вопроса. Но почему я прервал Ваш вопрос на слове “позитивно”? Потому что мы ставим эти события рядом друг с другом, в Армении, например, есть аналитики которые считают, что всё это означает, что Азербайджан шаг за шагом отступает и отказывается от достигнутых на международных площадках и между нами договоренностей.

The Telegraph (Роланд Олифант): Позвольте вернуться к моему вопросу. По-моему, 10 января президент Алиев дал интервью, в котором сказал несколько интересных вещей. Он сказал, что национальная программа восстановления территорий Азербайджана завершена, и выразил надежду, что в принципе больше нет никаких препятствий для мира. Он также сказал, что если увидит, что Армения перевооружается, то начнет военную операцию против Армении, подтвердил свое требование о коридоре через территорию Армении в Нахичевань, исключил вывод своих войск с территории Армении, со стратегических высот, заявив, что эти оккупированные территории нужны, чтобы держать под контролем армянские намерения. Затем он отверг Ваше предложение провести делимитацию на основе последних советских военных карт, подчеркнув, что он более склонен говорить о картах более ранних периодов советизации, поскольку в это время Азербайджан потерял много территорий. Люди, в том числе представители Вашего правительства, говорят, что тем самым Азербайджан закладывает основу для предъявления территориальных требований к Армении. Т.е. не только Нагорный Карабах, но и намерен продолжать и готовить если не масштабное вторжение, то хотя бы иметь претензии на вашу территорию. Вы думаете, что именно это и происходит?

Премьер-министр Никол Пашинян: Конечно, эти оценки имеют право на существование, и нельзя считать их беспочвенными. И заявления, которые президент Азербайджана сделал в интервью азербайджанским телеканалам в начале января 2024 года, я также публично расценил как удар по мирному процессу, но я только что описывал, что этот удар не является изолированным процессом. Это началось сначала с этнической чистки в Нагорном Карабахе, затем - отказ встречи в Гранаде, далее - отказ от встречи в Брюсселе, а также от дальнейших встреч.

Хочу отметить, что недавно я ответил на эти заявления президента Азербайджана и должен еще раз констатировать, что иметь армию - это суверенное право любого государства, и Республика Армения, как и любое другое суверенное государство, имеет право иметь сильную и боеспособную армию, с учетом того, что Республика Армения создает армию для укрепления своей территориальной целостности и суверенитета, независимости и государственности. По сути, мы своими политическими позициями зафиксировали, что признаем территориальную целостность всех стран нашего региона и ожидаем того же от всех стран нашего региона, тем более, что по этому поводу есть подписанный и принятый документ. Смотрите, когда я говорил о принятом в Праге четырехстороннем заявлении, в нем говорится именно об этом. Если говорить о территориях на момент присоединения к Советскому Союзу, то, знаете, я думаю, что разговоры о периоде вхождения в составе Советского Союза в данном контексте вообще не уместны. Почему? Потому что я уже говорил, что в трехстороннем и четырехстороннем формате письменно была зафиксирована достигнутая между Арменией и Азербайджаном договоренность о том, что две страны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации.

The Telegraph (Роланд Олифант): Я понимаю, почему Вы не согласны с этими заявлениями. Вы опасаетесь …

Премьер-министр Никол Пашинян: Извините, дело в том, что я не согласен с этими заявлениями, а в том, что я ссылаюсь на документы. Если суть заявлений Азербайджана в том, что он не признает подписанный или принятый им же какой-либо, то должен объявить об этом публично. Я еще раз говорю, я знаю, что есть эти анализы, эти интервью и т.д. и т.п., и что они означают, и я тоже могу дать политическую оценку, и я тоже говорю, что есть анализы, согласно которым Азербайджан делает шаг назад от достигнутых договоренностей. Но до тех пор, пока Азербайджан не заявил, в частности, об отзыве своей подписи от заявлений, принятых в Сочи и Праге, то совершенно очевидно, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и любое заявление, противоречащее этой логике, является незаконным.

The Telegraph (Роланд Олифант): Боитесь ли Вы, что между Арменией и Азербайджаном может начаться третья война?

Премьер-министр Никол Пашинян: Бояться – это неправильное слово, потому что Республика Армения – демократическое, развивающееся государство, и Республика Армения, как я уже сказал, осуществляет широкомасштабные реформы для повышения своей устойчивости, и, кстати, в последние годы, думаю, международное сообщество увидело, и наше общество также увидело, что устойчивость нашей страны значительно возросла. Мы продолжаем путь реформ, направленных на развитие и повышение устойчивости Армении. Что касается региональной дестабилизации и шагов в этом направлении, то это, конечно, вызывает опасения у любого здравомыслящего человека.

The Telegraph (Роланд Олифант): Подобные опасения по поводу возможной будущей войны могут возникнуть у любого здравомыслящего человека. Вы это имеете в виду?

Премьер-министр Никол Пашинян: Беседы беседами, заявления заявлениями, но очень важно, чтобы мы зафиксировали межгосударственный характер наших отношений. Хотя у нас нет дипломатических отношений, я обязан ссылаться на документы, которые мы подписали. Я уже сказал, что мы подписали с Азербайджаном документ о неприменении силы и угрозы силой. Если посмотреть в этой логике и если Азербайджан не уважает или не должен уважать подписанные им же документы, то Азербайджан может напасть на любую страну, почему только на Армению? Посмотрите вокруг Азербайджана: если он не выполняет свои международные обязательства, то он может напасть на любую из соседних стран, если это так.

The Telegraph (Роланд Олифант): Извините, но ключевой вопрос здесь в том, что, ну, допустим, вы получили эти международные гарантии, но верите ли Вы президенту Алиеву, в то, что он выполнит эти обязательства? Вот главный вопрос.

Премьер-министр Никол Пашинян: Верю я в Бога. Думаю, что любое уважающее себя государство должно выполнять свои обязательства.

The Telegraph (Роланд Олифант): Вы недавно, кажется, на этой же неделе, говорили о том, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного военного и оборонного партнера. Думаю, вполне понятно, почему. Россия не выполнила свои обязательства по ОДКБ. Что это значит на практике? Рассматривает ли Армения членство в НАТО в будущем?

Премьер-министр Никол Пашинян: Мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. Что это значит? Означает ли это, что мы собираемся разорвать наши отношения в сфере безопасности с Россией? Нет, это не означает, но это означает, что в сфере безопасности мы готовимся и готовы, обсуждаем и работаем над установлением отношений, например, с Европейским союзом, что по большому счету уже является реальностью, с Францией, что по большому счету уже является реальностью, с Соединенными Штатами, что по большому счету уже является реальностью, с Исламской Республикой Иран, что по большому счету, уже является реальностью, с Индией, что по большому счету уже является реальностью, и со многими другими странами, с которыми мы ведем переговоры.

Наши отношения в области безопасности с теми же Соединенными Штатами, Францией, Индией или Европейским союзом, естественно, не направлены против России. Это просто реалии, свидетельствующие о том, что отношения в области безопасности, которые у нас были в прошлом, не отвечают нашим потребностям в области безопасности.

В нашей повестке нет такого вопроса, связанного с НАТО. Т.е. мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО. У нас партнерские отношения с НАТО, и в этом нет ничего нового. Раньше у нас был Индивидуальный план партнерства с НАТО, сейчас этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства.

Скажу также, что мы сегодня как минимум де-юре являемся членом Договора о коллективной безопасности, и в Армении идут дискуссии о том, насколько стратегия членства в блоке соответствует интересам Армении в долгосрочной перспективе.

The Telegraph (Роланд Олифант): Вы говорите, что не поворачиваетесь спиной к России. Однако в современном мире это невозможно. Страны, которые Вы упомянули, - тесные связи с Францией, США, ЕС, - они находятся в серьезной геополитической конфронтации с Россией. На самом деле Вы должны сделать выбор, не так ли?

Премьер-министр Никол Пашинян: Когда только началась война в Украине, я, кажется, в интервью чешскому CNN Prima News сказал, что мы не союзники России в вопросе Украины, и это так. Но я также хочу сказать, что наше сотрудничество в области безопасности с Соединенными Штатами, Францией или другими нашими партнерами не направлено против другого нашего партнера по безопасности. Другое дело, что у самих наших партнеров есть опасения по поводу того, как сотрудничество с ними может повлиять на их системы безопасности. Мы стараемся решать этот вопрос с нашими партнерами в рамках совместной повестки, будучи максимально прозрачными.

The Telegraph (Роланд Олифант): В рамках попыток перестраивания, присоединения к другим структурам безопасности, вы стали членом Международного уголовного суда, кажется, это произошло 1 февраля или 31 января, Армения официально присоединилась к Римскому статуту. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в предполагаемых военных преступлениях, совершенных в Украине. Если Владимир Путин приедет в Ереван, его здесь арестуют?

Премьер-министр Никол Пашинян: Прежде всего хочу сказать, что Республика Армения начала процесс присоединения к Римскому статуту в декабре 2022 года, и это решение было связано с оценкой изменений в нашей среде безопасности. Мы ратифицировали Римский статут, в том числе проанализировав последствия войны сентября 2022 года и зафиксировав, что в нашей системе безопасности возникли некоторые трещины. В этом плане мы ратифицировали Римский статут как дополнительный фактор повышения уровня безопасности Армении. Я понимаю, что период был сложный, поэтому мы приняли такое решение. Это решение служит повышению уровня безопасности Армении.

Что касается юридических нюансов, то я не могу сейчас делать правовых анализов, потому что это дело юристов. Думаю, как я уже сказал, Армения как ответственное государство должна соблюдать все свои международные обязательства, в том числе обязательства, которые она имеет в отношениях с Российской Федерацией, обязательства, которые она имеет в отношениях с международным сообществом.

Кстати, на эту тему существуют различные мнения и юридические оценки, и, в частности, немало юристов, которые говорят, что действующие главы государств обладают иммунитетом, непреодолимым иммунитетом в силу своего статуса. Я хочу сказать, что это юридический, а не политический вопрос, который я должен обсуждать или на который я должен отвечать.

The Telegraph (Роланд Олифант): Часть мира говорит, что Владимир Путин должен быть арестован за военные преступления. Вы обязаны сделать это. Если он приедет в Армению, армянская полиция арестует его и отправит в Гаагу?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я открою Вам такой секрет: после 2018 года в Армении началось много масштабных демократических реформ, и я не принимаю решения о том, кого следует арестовывать, а кого нет. В Армении существует сложившаяся правовая система, существуют правовые институты, и во всех случаях решения принимают правовые институты Армении. Для этого у нас есть прокуратура, для этого у нас есть суды, для этого у нас есть Следственный комитет и так далее. Очень важно, что, являясь членом Восточного партнёрства, Республика Армения особенно выделяется в плане институциональных реформ по формированию независимой судебной системы. Республика Армения является правовым государством, в Республике Армения премьер-министр имеет свои полномочия. Ни при каких обстоятельствах, и ни при каких условиях в эти полномочия никогда не входит решение вопроса о том, следует ли арестовать какое-то лицо или нет. Все решается юридическими процедурами.

The Telegraph (Роланд Олифант): Я понимаю, я имею в виду, что это может поставить Вас в несколько неловкую ситуацию. Возможно, что Вы просто позвоните Владимиру Путину и посоветуете ему, чтобы он не приезжал, потому что Вы не можете гарантировать, что его не арестуют? Это довольно неловкая ситуация, не так ли?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах.

The Telegraph (Роланд Олифант): Вы говорите, что новое сотрудничество с Западом никоим образом не направлено против России, что России не нужно беспокоиться в этом плане, что вы просто диверсифицируете свою среду безопасности. Сейчас я процитирую комментарий анонимного источника, предположительно высокопоставленного российского чиновника, агентству ТАСС: “Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3 [...], а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского”. На Вашем месте я был бы весьма обеспокоен такой риторикой, исходящей из России, учитывая то, что Россия делает в Украине.

Премьер-министр Никол Пашинян: В целом мне кажется правильным комментировать цитаты только после того, как я сам прочитаю их, по крайней мере, так подсказывает мне мой политический опыт. Но в целом, в продолжение предыдущего вопроса скажу следующее: мы, как я сказал в своем выступлении в Европарламенте, сотрудничаем с Евросоюзом, наши отношения с Евросоюзом углубляются.

Кстати, хочу обратить Ваше внимание на очень важный факт: за последние месяцы в нашем регионе произошло очень значимое событие, и это значимое событие, независимо от настроений и политических оценок, потому что отношения и политические оценки могут быть разными, но наш непосредственный сосед, дружественная Грузия стала кандидатом в члены Европейского союза. По сути, я считаю, что для Армении очень важно и существенно занять свою позицию в связи с этим событием. Конечно, у меня была возможность поздравить моего коллегу из Грузии и грузинский народ с этим важным событием. Я думаю, что это событие, которое неизбежно окажет влияние на общую картину и атмосферу нашего региона. Республика Армения и наше правительство должны занять определенную позицию в отношении этого события. Могу сказать одно, и, наверное, это очевидно из того, что я сказал: если я поздравил Грузию, грузинское правительство и грузинский народ по этому случаю, то очевидно, что я считаю это позитивным событием. Иначе какой смысл поздравлять?

The Telegraph (Роланд Олифант): Я имею в виду, хотите ли Вы двигаться в направлении ЕС? Сделать это целью. Это разумно?

Премьер-министр Никол Пашинян: Надо разъяснить, что мы имеем в виду под “направлением”, потому что еще до того, как я стал премьер-министром, Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Сейчас это Соглашение претворяется в жизнь. Очевидно, что отношения между Арменией и Европейским союзом углубляются, и очевидно, что отношения между Арменией и Европейским союзом углубляются в том числе в условиях и благодаря претворению в жизнь Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. И, конечно, с другой стороны, тоже очевидно, что отношения между Арменией и ЕС становятся ближе, поскольку, по мнению международного сообщества, мы имеем видимые успехи на пути реализации демократических реформ.

Этот нюанс очень важен для понимания нашей ситуации и многих событий, которые происходят в Армении. Смотрите, мы ни от кого не отворачиваемся. Мы претворяем в жизнь требования, которые получаем от нашего народа. И этим требованием, прежде всего, являются демократические реформы. И демократия, демократические реформы, развитие демократического общества не являются для нас повесткой, которая просто возникла в силу обстоятельств. Я много раз заявлял, что это для нас стратегия, и в своем выступлении в Европейском парламенте я сказал, что мы продолжим реализацию этих стратегий, продолжим эти реформы. И я сказал, что Республика Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным.

The Telegraph (Роланд Олифант): Извините, что постоянно поднимаю этот вопрос. Причина, по которой я спрашиваю о резкой реакции России после присоединения Армении к МУС, заключается в том, что…

Премьер-министр Никол Пашинян: Простите, можно узнать, о какой реакции идет речь?

The Telegraph (Роланд Олифант): Я говорю о цитате анонимного российского чиновника, которую я привел.

Премьер-министр Никол Пашинян: Простите, источник, который Вы процитировали, российский чиновник, это был анонимный источник? Правильно ли я понял?

The Telegraph (Роланд Олифант): Да, это комментарий агентству ТАСС.

Премьер-министр Никол Пашинян: Извините, можете даже не присылать ссылку, потому что я считаю неуместным, чтобы премьер-министр Республики Армения комментировал то, что сказал анонимный источник. Вы представляете, сколько сейчас анонимных источников? Если начнем сейчас анонимных источников …

The Telegraph (Роланд Олифант): Хорошо, я понял. Но я имею в виду, что это государственное российское информационное агентство, оно посылает определенные месседжи, и эти месседжи не посылаются просто так.

Премьер-министр Никол Пашинян: Знаете, если источник анонимный, значит, он не настолько уверен в своих словах.

The Telegraph (Роланд Олифант): Может быть. Но причина этих острых вопросов в вашем географическом положении…

Премьер-министр Никол Пашинян: Я люблю острые вопросы.

The Telegraph (Роланд Олифант): Т.е. местонахождение Армении? Хотите или нет, но вы имеете дело с войной в Украине, с этим большим противостоянием между Россией и Западом, у вас также есть граница с Ираном, сейчас идет война между Израилем и сектором Газа, которая несет в себе риск перерастания в полномасштабную израильско-иранскую войну. Все это здесь, на Южном Кавказе, имеет общую точку. Насколько может ухудшиться ситуация здесь? Вы обеспокоены тем, что эти взаимосвязанные международные кризисы могут иметь здесь свое влияние?

Премьер-министр Никол Пашинян: Извиняюсь, из какой Вы страны?

The Telegraph (Роланд Олифант): Я из Великобритании.

Премьер-министр Никол Пашинян: Смотрите, к сожалению, и в Великобритании, и во всех европейских странах существуют очень глубокие опасения. Я участвую в саммитах Европейского политического сообщества, и мы проводим дискуссии по международной ситуации как в открытом, так и в закрытом форматах. Сегодня я не знаю ни одного государства в мире, по крайней мере, из тех государств, с лидерами которых я общаюсь, которое не имело бы серьезной обеспокоенности в плане безопасности.

Почему я говорю это? Есть две причины. Во-первых, я не хочу, чтобы в результате этого разговора сложилось впечатление, что вызовы безопасности в Армении значительно более критичны, чем во многих других странах мира. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что правительство Армении не осознает, насколько критичны вызовы безопасности Армении. Понимаете?

Смотрите, я общаюсь с лидерами многих европейских стран, и не только европейских. У всех стран есть эти вызовы безопасности, потому что мы живем в мире, где никто не может сказать, что произойдет завтра утром или сегодня вечером. В этом вся логика современного мира. А если еще взять и глобализацию, то мир стал намного меньше. Посмотрите, что происходит вокруг нас, что происходит в Украине, что происходит в Израиле, что происходит в наших близлежащих морских бассейнах и многое другое. Никто не может быть спокоен. Если кто-то думает, что в глобальном мире ему будет или должно быть спокойнее, чем правительству или гражданам Республики Армения, то он существенно заблуждается.

Во-вторых, вызовы, о которых Вы упомянули. Я говорю это со всей серьезностью, потому что сейчас и в течение последних двух лет международное сообщество обсуждает, будет ли ядерная война или нет. И поскольку я общаюсь с несколькими сторонами этой возможной ядерной войны, я также знаю, насколько серьезна эта тема. По крайней мере, в этом смысле Армения значительно безопаснее, потому что я не думаю, что кто-то собирается нанести ядерный удар по Армении. Между тем, многие страны не уверены, не чувствуют себя в такой безопасности.

Почему я так отвечаю? Я хочу, чтобы Вы поняли правильно: очень важно понимать, что во многих других странах не безопаснее, чем в Республике Армения. А с другой точки зрения, кстати, согласно последнему рейтингу Numbeo Республика Армения занимает 7-е место в мире по уровню внутренней безопасности. Я имею в виду, что сейчас Вы находитесь в 7-й самой безопасной стране мира, что, по-моему, неплохо.

The Telegraph (Роланд Олифант): Каким будет Ваш месседж моим читателям, тем министрам, которые читают мою газету? Потому что мир, как Вы сказали, серьезно рассматривает возможность ядерной войны в той действительности, где мы не знаем, что произойдет завтра …

Премьер-министр Никол Пашинян: Я скажу Вашим читателям следующее: я знаю, насколько это сложно, я знаю, какие трудности необходимо преодолеть, но я сделаю все возможное, чтобы установить мир в нашем регионе, я выполню ту часть работы, которая касается нас, и надеюсь, что другие страны нашего региона поступят аналогичным образом. В случае с некоторыми нашими партнерами есть определенная уверенность, что поступят так, в случае с другими - уверенность в этом не столь большая, но это одна из ключевых целей и смыслов наших внешних отношений, и мы назвали эту политику “регионализацией”, чтобы мы смогли добиться мира в нашем регионе.

The Telegraph (Роланд Олифант): Спасибо за интервью, господин премьер-министр.

Премьер-министр Никол Пашинян: Спасибо. Всего хорошего Вам.