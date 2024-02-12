Иран поддерживает реализацию программы «Перекресток мира»

Исламская Республика Иран поддерживает реализацию предложенной правительством Армении концепции «Перекресток мира».

Об этом сообщило посольство Ирана в Армении, отвечая на вопрос «Арменпресс», как Иран относится к предложенному правительством Армении проекту «Перекресток мира».

«Исламская Республика Иран поддерживает реализацию концепции «Перекрестка мира», так как мы поддерживаем расширение связей внутри региона. Право суверенитета стран мы считаем основной предпосылкой любого проекта по разблокированию маршрутов. Мы приветствуем проект, который способствует созданию возможности для Армении играть свою роль в системе динамичных экономических связей в регионе», - заявили в посольстве Ирана.

Иран считает, что усиление коммуникативного направления Армении Север-Юг имеет большое значение, поскольку оно эффективно обеспечивает развитие и роль Армении в установлении связи между двумя важными континентами и крупными экономиками посредством активизации направления Персидский залив - Черноморский стратегический транзитный коридор.

Следовательно, Исламская Республика Иран заявила о готовности иранских компаний участвовать в развитии этой оси. Наша точка зрения состоит в том, что этот исторический путь должен быть максимально укреплен. Исламская Республика Иран приветствует любые проекты и инициативы, которые могут усилить стратегический вес дороги Север-Юг Армении.

Проект «Перекресток мира», с учетом облегчения коммуникаций Восток-Запад, создает новые возможности для развития региона и может стать гарантией мира, безопасности и процветания для населения региона. Одним из требований для установления стабильного мира в регионе является, конечно же, развитие отношений между соседями», - подчеркнули в посольстве Ирана.

Карен Хачатрян