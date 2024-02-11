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Основой безопасности, долговечности и отношений РА должна быть легитимность проводимой политики. Пашинян  

Основой безопасности, долговечности и отношений РА должна быть легитимность проводимой политики. Пашинян  

Основой безопасности, устойчивости и отношений РА должна быть легитимность политики — как внутренней, так и внешней. 

Как передает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании инициативной группы партии "Гражданский договор", состоявшемся 10 февраля в Аштараке.

Разъясняя суть легитимности проводимой политики, премьер-министр отметил важность уточнения представлений о территории Республики Армения.

«Я думаю, что мы должны очень четко и недвусмысленно заявить, что наше понимание территории Республики Армения точно совпадает с нашим пониманием территории Армянской ССР, и мы проводим свою политику на этой основе», - уточнил Пашинян, добавив, что это зафиксировано в существующих с 1991 года документах относительно территории Армении.

Премьер-министр подчеркнул, что политика, зиждущаяся на этой легитимности — основанной на международно признанной территории и границах РА, является очень важным инструментом с точки зрения внешней безопасности, а также с точки зрения увеличения механизмов защиты, в том числе защиты международно-правовыми процедурами и правом.

«На этом фундаменте мы должны строить нашу политику, чтобы обеспечить устойчивость РА в международном, правовом, региональном и социально-психологическом плане", - подчеркнул он.

 

 


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