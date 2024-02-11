Время в Ереване: 11:07,   11 Февраль 2024

В Армении ожидается переменчивая погода, температура воздуха существенно не изменится

В Армении ожидается переменчивая погода, температура воздуха существенно не изменится

Днем 11 февраля, 12-13 февраля и ночью 14-го февраля на территории Армении ожидается погода без осадков. Поздно вечером 14 февраля в ряде регионов 15-16 февраля в большинстве регионов ожидаются осадки, также возможны грозы — в предгорьях и долинах.

Об этом Арменпресс сообщили  в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения.

"Ветер юго-западный, скорость 2-5 м/с, 13 февраля местами ожидается усиление ветра со скоростью 15-18 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

Днем 11 февраля, 12-13 февраля и ночью 14-го февраля в Ереване ожидается погода без осадков. Поздно вечером 14 февраля, 15-16 февраля ожидается дождь, также возможна гроза.


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