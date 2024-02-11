На проспекте Мясникяна легковой автомобиль столкнулся с автобусом. 2 пострадавших госпитализированы  

11 февраля в 08:52 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на проспекте Мясникяна, недалеко от Ботанического сада, произошло ДТП, есть пострадавший.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что столкнулись автомобиль марки "Опель" (водитель: А.Х., 1989 года рождения) и автобус марки "МАН", обслуживающий маршрут №35.

Отмечается, что спасатели отключили электричество в машине и А. Х. доставили в машину скорой помощи. Последний вместе с одним из пассажиров автобуса был госпитализирован в медцентр.