Конгресс США одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Конгресс США одобрил сделку по продаже Турции 40 новых истребителей F-16 и модернизации существующих истребителей F-16.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство США в Анкаре в своем микроблоге X.

«Решение Конгресса на этой неделе одобрить покупку Турцией 40 новых и 79 модернизированных F-16 является важным шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО для обеспечения будущего оперативного взаимодействия между союзниками», — цитирует посольство главу миссии Джеффри Флейка.

Несколько лет назад Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для своих самолетов.

Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.