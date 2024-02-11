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Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью британской The Telegraph

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью британской The Telegraph

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью международному обозревателю газеты The Telegraph Роланду Олифанту.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.


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