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В поселке Кош Арагацотнской области заработает электрическая сирена

В поселке Кош Арагацотнской области заработает электрическая сирена

12 февраля с 13:00 до 14:00 в поселке Кош Арагацотнской области пройдут учения, во время которых будет активирована электросигнализация.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе МВД РА, попросив жителей не волноваться.


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