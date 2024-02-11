Армянская Апостольская Церковь отмечает Бун Барекендан (Масленицу)

В этом году Армянская Апостольская Церковь отмечает Бун Барекендан11 февраля.

Как передает Арменпресс, на сайте Араратской Патриаршей епархии указано, что Барекендан предваряет Великий пост. Во время Барекендана допускаются умеренные развлечения, пиршества, игры и еда, следуя словам ангела Илии. «Идите, ешьте, ибо далеко идете» (Цар 19:7). Барекендан буквально означает жизнь, хорошая жизнь.

«Барекендан – это воспоминание о человеческом счастье, которым наслаждались Адам и Ева в раю. Это также пример небесной жизни, где человеку было разрешено вкушать все плоды, кроме плода дерева познания добра и зла, который является символом поста. Барекендан – это выражение добродетелей. В этот день люди переходят от горя к радости, от страданий к покою. Именно с этим пониманием каждый христианин начинает путь Великого поста со смирением, покаянием, постом и надеждой на милость. Он длится 48 дней, до дня Св. Воскресения, праздника Пасхи.

Во время Великого поста употребляют исключительно растительную пищу. Во время поста отказываются не только от некоторых продуктов, но и от снисходительных привычек, болтливости, лжи, ругани и других грехов. Воздерживаться от еды, не отвратившись от греха, бесполезно.

В «Нагорной проповеди» Христос говорит о посте. «Когда вы поститесь, не печальтесь, как лицемеры, которые уродуют свои лица, чтобы казаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что это их награда, то есть быть видимыми людьми и быть прославленными. ими. А когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы не показаться другим постящимся, но пред Отцем твоим тайно, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе» (Мф. 6:16- 18) ).

Господь учит, в каком духе это следует совершать. Как болезнь влияет на тело, так и грех влияет на душу. Но не пост искупляет грех, искупителем является Бог. Но пост важен в этом искупительном таинстве.

40 дней Великого поста символизируют сорокадневный период молитвы, поста и покаяния Христа в пустыне. После крещения Иисус «был отведен Духом в пустыню и сорок дней подвергался искушению от диавола. Он не ел и не пил в те дни» (Луки 4:1-3).

В Армянской Церкви большая часть из 158 дней поста в году — это краткосрочные посты: дневные посты (среды и пятницы в память предательства и страданий Иисуса Христа) и субботние посты, а самым популярным и продолжительным является Великий пост.

Пост не ограничивается только отказом от животной пищи. это, прежде всего, очиститься от всяких душевных и нравственных болезней и навязчивостей, от греховных мыслей, слов и дел, обратиться к богоугодной и добродетельной жизни с покаянием и покаянием. Важно укрепляться в духовном отношении и особенно братстве, потому что, как говорит Езник Кохбаци: «Можно не есть мясо животного, но постоянно жевать мясо брата своего». Здесь важно остерегаться другой крайности. Пост не должен быть поводом для осуждения брата, ослабевшего в посте. «Кто ест, да не презирает того, кто не ест, и тот, кто не ест, да не судит того, кто ест» (Рим.14:3).

Пост– это внутреннее состояние, и совершать его следует не ради других, а во славу Божию. Цель Великого поста – приучить наше тело к аскезе, чтобы обогатить нашу духовную жизнь.