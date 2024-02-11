Никол Пашинян поздравил духовного лидера и президента Ирана по случаю 45-й годовщины Исламской революции

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси по случаю 45-й годовщины Исламской революции.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хаменеи говорится:

“Ваше Высокопреосвященство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана с 45-й годовщиной победы Исламской революции.

Правительство Республики Армения и армянский народ высоко ценят имеющие богатое прошлое двусторонние отношения, которые на протяжении веков шли по устойчивому пути развития.

Я рад констатировать, что в настоящее время между Арменией и Ираном существует тесное и взаимовыгодное сотрудничество, которое, несомненно, будет и впредь укрепляться во благо благосостояния двух соседних народов и прочного мира в регионе.

Подчеркивая приверженность наших стран установлению стабильности и мира в регионе, мы придаем важность решимости совместными усилиями преодолеть существующие вызовы.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, а дружественному народу Ирана - мира и процветания”.

В направленном президенту Ирана поздравительном послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю по случаю 45-й годовщины победы Исламской революции.

Армения и Иран, пройдя через многовековые перипетии истории, продолжают представать перед всем миром как лучший пример стран, сотрудничающих в атмосфере взаимного доверия и уважения.

Для нас Иран был и будет оставаться особым партнером, с которым мы можем совместными усилиями добиться установления и укрепления стабильного мира в регионе.

Мы надеемся, что политический диалог на высоком уровне и периодические контакты между Арменией и Ираном будут продолжительными на благо благополучия наших двух дружественных народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам плодотворной деятельности, а дружественному народу Ирана - вечного мира и новых достижений”.