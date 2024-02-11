Никол Пашинян поздравил духовного лидера и президента Ирана по случаю 45-й годовщины Исламской революции
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси по случаю 45-й годовщины Исламской революции.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хаменеи говорится:
“Ваше Высокопреосвященство,
Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана с 45-й годовщиной победы Исламской революции.
Правительство Республики Армения и армянский народ высоко ценят имеющие богатое прошлое двусторонние отношения, которые на протяжении веков шли по устойчивому пути развития.
Я рад констатировать, что в настоящее время между Арменией и Ираном существует тесное и взаимовыгодное сотрудничество, которое, несомненно, будет и впредь укрепляться во благо благосостояния двух соседних народов и прочного мира в регионе.
Подчеркивая приверженность наших стран установлению стабильности и мира в регионе, мы придаем важность решимости совместными усилиями преодолеть существующие вызовы.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, а дружественному народу Ирана - мира и процветания”.
В направленном президенту Ирана поздравительном послании говорится:
“Ваше Превосходительство,
Сердечно поздравляю по случаю 45-й годовщины победы Исламской революции.
Армения и Иран, пройдя через многовековые перипетии истории, продолжают представать перед всем миром как лучший пример стран, сотрудничающих в атмосфере взаимного доверия и уважения.
Для нас Иран был и будет оставаться особым партнером, с которым мы можем совместными усилиями добиться установления и укрепления стабильного мира в регионе.
Мы надеемся, что политический диалог на высоком уровне и периодические контакты между Арменией и Ираном будут продолжительными на благо благополучия наших двух дружественных народов.
Пользуясь случаем, желаю Вам плодотворной деятельности, а дружественному народу Ирана - вечного мира и новых достижений”.
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