Анонс мероприятий на 12 февраля
17:33, Февраль 10, 2024
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- 15:17 На проспекте Мясникяна легковой автомобиль столкнулся с автобусом. 2 пострадавших госпитализированы
- 13:47 Президент Ваагн Хачатурян направил поздравительные послания президенту и духовному лидеру Ирана
- 13:33 Конгресс США одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16
- 12:47 Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью британской The Telegraph
- 12:15 В поселке Кош Арагацотнской области заработает электрическая сирена
- 11:29 Армянская Апостольская Церковь отмечает Бун Барекендан (Масленицу)
- 11:04 Никол Пашинян поздравил духовного лидера и президента Ирана по случаю 45-й годовщины Исламской революции
- 10.02-17:33 Анонс мероприятий на 12 февраля
- 10.02-16:42 В посольстве Армении в Греции отметили 32-летие создания ВС РА
- 10.02-16:36 МИД Армении направил поздравительное послание Китаю по случаю Праздника Весны
- 10.02-15:44 Взрывом снаряда в Мартунинском районе ранен азербайджанец
- 10.02-15:26 Глава МИД Ирана встретился с представителем движения "Хезболла" в Бейруте
- 10.02-14:49 Пожар на Тбилисском шоссе купирован
- 10.02-14:38 В ближайшие дни в Армении потеплеет
- 10.02-14:10 Сотрудничество РА и Китая развивается по всем направлениям. Президент РА
- 10.02-13:43 Столтенберг призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией
- 10.02-13:25 Фонд РА Granatus Ventures инвестировал в стартап компании Modicus Prime, основатель которой - армянин
- 10.02-13:10 В Австралии сотрудникам позволят игнорировать звонки начальства в нерабочее время
- 10.02-13:00 Министр ИД Ирана заявил, что Иран считает безопасность Ливана своей безопасностью
- 10.02-12:51 Заседание армяно-иранской межправкомиссии состоится на следующей неделе в Тегеране
- 10.02-12:43 На харьковской АЗС из-за удара российского БПЛА возник пожар, есть пострадавшие
- 10.02-12:35 Meta удалила аккаунты Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи из Instagram и Facebook
- 10.02-12:25 Распространение огня на Тбилисском шоссе остановлено. Пресс-секретарь МВД
- 10.02-12:08 Безоговорочное и неизменное обязательство Парижа — поддержка суверенитета РА. Министр ИД Франции
- 10.02-12:02 В результате пожара на Тбилисском шоссе на данный момент пострадавших нет. МЗ
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