В посольстве Армении в Греции отметили 32-летие создания ВС РА

9 февраля в здании посольства Республики Армения в Греции состоялось мероприятие, посвященное 32-летию образования Вооруженных Сил Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Республики Армения в Греции на своей странице в Facebook.

В рамках мероприятия с приветственным словом выступил представитель ВС МО РА в Греции и на Кипре подполковник Армен Мирзабекян, который в своей речи отметил неизбежность реформ ВС РА — в контексте текущих событий в сфере безопасности, уделив особое внимание международному сотрудничеству, в том числе в форматах Армения-Греция и Армения-Греция-Кипр.

Он также подчеркнул наличие армянских курсантов в военно-учебных заведениях Греции в контексте их миссии по реформированию ВС РА.

На мероприятии выступил Чрезвычайный и полномочный посол РА в Греции Тигран Мкртчян, который поздравил с 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил РА.

Посол подчеркнул, что реорганизация, модернизация и техническое оснащение армянской армии неизбежны.

"Реорганизация армии посредством реформ направлена ​​на обеспечение безопасности Армении, что будет реализовано в результате последовательной и трудоемкой работы", - сказал он.

Он также отметил, что оборонное сотрудничество с Грецией и Кипром имеет большое значение, поскольку Армения нуждается в надежных партнерах.

Присутствующие насладились выступлением духового оркестра под руководством греческого армянина Миграна Цаликяна.