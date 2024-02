МИД Армении направил поздравительное послание Китаю по случаю Праздника Весны

Министерство иностранных дел Республики Армения направило поздравительное послание Китаю по случаю Праздника Весны.

Как передает Арменпресс, МИД опубликовал поздравительное послание в своем X-микроблоге.

We extend our warm congratulations on the occasion of the #SpringFestival & wish our Chinese friends & colleagues the best of success & well being in the Year of Dragon. pic.twitter.com/n00v4IBuaE