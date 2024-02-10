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Взрывом снаряда в Мартунинском районе ранен азербайджанец

Взрывом снаряда в Мартунинском районе ранен азербайджанец

Азербайджанец получил ранения в результате взрыва снаряда в Мартунинском районе Нагорного Карабаха, находящегося под контролем Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел на территории пасеки, в результате взрыва Самир Алескеров получил тяжелое ранение правой руки.

Ведется следствие.


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