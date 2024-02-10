Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 10 февраля встретился и провел переговоры с представителем движения "Хезболла" Сейедом Хасаном Насраллой в столице Ливана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что в ходе встречи Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Сейед Хасан Насралла обсудили события, происходящие в регионе, и ряд вопросов, связанных с ситуацией в секторе Газа.

Во встрече также принял участие посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.