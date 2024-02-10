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Глава МИД Ирана встретился с представителем движения "Хезболла" в Бейруте

Глава МИД Ирана встретился с представителем движения "Хезболла" в Бейруте

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 10 февраля встретился и провел переговоры с представителем движения "Хезболла" Сейедом Хасаном Насраллой в столице Ливана.

Как передает Арменпресс, об этом  сообщает IRNA.

Сообщается, что в ходе встречи Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Сейед Хасан Насралла обсудили события, происходящие в регионе, и ряд вопросов, связанных с ситуацией в секторе Газа.

Во встрече также принял участие посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

 


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