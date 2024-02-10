Время в Ереване: 11:07,   10 Февраль 2024

Пожар на Тбилисском шоссе купирован

Пожар на Тбилисском шоссе купирован

Пожар, возникший на складской площадке на Тбилисском шоссе Еревана, локализован.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

В Национальный центр кризисного управления в 09:40 часов 10 февраля поступил сигнал о том, что в складском помещении на Тбилисском шоссе Еревана возник пожар.

На место выехали 12  боевых расчетов  пожарно-спасательного отряда областного и Ереванского управлений 2 лестницы, оперативная группа ЦКУ, служба психологического содействия и другие службы. 

По предварительным данным, пожар возник на территории склада площадью 25 000 квадратных метров площадью 6 тысяч квадратных метров.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]