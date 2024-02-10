Время в Ереване: 11:07,   10 Февраль 2024

В ближайшие дни в Армении потеплеет

В ближайшие дни в Армении потеплеет

Днем 10 февраля, 11-14 февраля ожидается погода без осадков, температура воздуха 10-11 февраля постепенно повысится еще на 2-3 градуса.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения. 

"15 февраля в большинстве регионов ожидаются осадки, также возможны грозы в предгорьях и долинах. Ветер юго-западный, 2-5 м/с", - говорится в сообщении.

 Согласно источнику, во второй половине дня 10 февраля, 11-14 февраля в Ереване ожидается погода без осадков. 15 февраля ожидается дождь, возможны также грозы.


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