В ближайшие дни в Армении потеплеет

Днем 10 февраля, 11-14 февраля ожидается погода без осадков, температура воздуха 10-11 февраля постепенно повысится еще на 2-3 градуса.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"15 февраля в большинстве регионов ожидаются осадки, также возможны грозы в предгорьях и долинах. Ветер юго-западный, 2-5 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, во второй половине дня 10 февраля, 11-14 февраля в Ереване ожидается погода без осадков. 15 февраля ожидается дождь, возможны также грозы.