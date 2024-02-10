Столтенберг призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией
13:43, 10 Февраль 2024
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Владимир Путин готовит российскую экономику к длительной войне. Он призвал членов альянса готовиться к конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Согласно источнику, он заявил, что страны НАТО должны вооружаться. В частности, следует увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний.
Он также подчеркнул, что лучшая защита на данный момент – это поддержка и инвестиции Украины в военные структуры НАТО.
При этом Столтенберг добавил, что альянс не стремится к войне с Россией.
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