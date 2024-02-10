Столтенберг призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Владимир Путин готовит российскую экономику к длительной войне. Он призвал членов альянса готовиться к конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Согласно источнику, он заявил, что страны НАТО должны вооружаться. В частности, следует увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний.

Он также подчеркнул, что лучшая защита на данный момент – это поддержка и инвестиции Украины в военные структуры НАТО.

При этом Столтенберг добавил, что альянс не стремится к войне с Россией.