Время в Ереване: 11:07,   10 Февраль 2024

Столтенберг призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией

Столтенберг призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией

 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Владимир Путин готовит российскую экономику к длительной войне. Он призвал членов альянса готовиться к конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Welt am Sonntag.  

Согласно источнику, он заявил, что страны НАТО должны вооружаться. В частности, следует увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний.

Он также подчеркнул, что лучшая защита на данный момент – это поддержка и инвестиции Украины в военные структуры НАТО.

При этом Столтенберг добавил, что альянс не стремится к войне с Россией.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]